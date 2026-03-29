フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２８日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日、ゲスト出演したザブングル加藤は近況報告＆ガチ相談。「半年に１回しか、さんまさんにお会いできないんで、ちょっと近況報告が…。僕の前の相方が沖縄で結婚したんですよ。４月に結婚式があるんですけど。呼ばれたんですけど、ぶっちゃけ５年前に解散してて、沖縄に行くのも結構お金かかるじゃないですか？キツいなと思っ