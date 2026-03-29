管楽器のメンテナンス時に出た汚れがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】こんな汚れが溜まっていたなんて…「グェー…次に使う新入生、ラッキーだったね」とその模様を紹介したのは管楽器修理工房そなとりえ代表の國弘泰生さん（@Sonatelier）。口で吹く管楽器のこと、つばなどが溜まって汚れるのは理解できるが、國弘さんが掃除した金管から出てきたのはまるでヘドロのような黒い物体…。学生たちがこんな汚れが溜まった楽器