全長4.3m級の「カクカクモデル」！ホンダが東京オートサロン2026で披露した「WR-V トレイルスポーツ HRC コンセプト」は、HRCのオフロード技術を取り入れた注目のモデルです。公開後も関心が続いており、その特徴や反響にあらためて注目が集まっています。【画像】超カッコいい！ これがホンダ“新”「ちいさな本格SUV」です！ 画像で見る（39枚）今回披露されたWR-V トレイルスポーツ HRC コンセプトは、ホンダが新たに展開