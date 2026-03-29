私（サナエ、30代）は夫（ケンジ、30代）と息子（タク、小3）との3人暮らし。ある日私は仲良しのママ友（シオリ、30代）から、娘さん（マホ、小3）がクラスメイトのマエダユウダイ（小3）くんにイジメられていると聞きました。マホちゃんは悪口や背中を叩かれるなどされ、不登校気味になっています。担任の対応に不信感を抱いたシオリちゃんは学校関係者やマエダさん夫婦と話し合ったそうです。しかし解決には至らず、毎日学校へ行