結婚して幸せになったら、もう書けなくなるのか――。新刊が話題の作家・又吉直樹さんと漫画家・中川学さんが、「創作」と「幸せ」の関係について本音で語り合った。欠落や失敗、人間の弱さに向き合いながら表現を続ける二人が、その葛藤の正体を見つめる。（全3回の3回目） 【画像】「我々みたいな負のループの創作活動を続けてる人は減りつつある」時代の片隅で書き（描き）続ける二人 幸せになると、書けなく