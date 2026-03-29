＜フォード選手権3日目◇28日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞初日「68」、2日目に「65」をマークし、8位で迎えた岩井千怜が6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。日本勢トップタイのトータル16アンダー・3位タイで最終日に進む。〈連続写真〉フラット軌道に進化！岩井千怜の新スイング「すごくリラックスしてスタートできました」と、心身ともに落ち着いた状態でプレーできたことが好スコアにつながっ