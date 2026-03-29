＜アクサレディス最終日◇29日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位と2打差で出た地元・宮崎出身の永峰咲希が1イーグル・6バーディ・2ボギーの「66」をマーク。トータル13アンダーで逆転し、ツアー通算4勝目を果たした。【写真】地元勢の脇元華、大山志保らも大興奮前半は1バーディ・1ボギーと伸ばしあぐねたが、後半から潮目が変わった。10番パー5で値千金のイ