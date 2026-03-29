パキスタンの外務省は28日、トルコ、サウジアラビア、エジプトの外相が29日から30日に首都イスラマバードを訪れ、4か国による外相会談を開催すると発表しました。イラン情勢をめぐり緊張緩和に向けた取り組みについて協議を行うとしています。トルコ、サウジアラビア、エジプトの外相はすでにイスラマバードに到着しているということです。パキスタンのシャリフ首相は、アメリカとイランの協議をパキスタンで開催する用意があると