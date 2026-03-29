タレントの鈴木奈々さんが、自身のインスタグラムを更新。愛車のスズキ「クロスビー」への思いを綴りました。 【写真を見る】【 鈴木奈々 】愛車スズキ「クロスビー」への思い「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！ コンパクトカー大好き」鈴木さんは「私の愛車ですSUZUKIのクロスビーです」と報告。「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすくてお気に入り！ コンパクトカー大好き」と綴り、愛着のあ