3月に入り、本格化する学生たちの「就職活動」。厚生労働省によると、この春、卒業予定の大学生の就職内定率は 92％で、調査を開始した1999年度以降、過去3番目の高さとなった。その就活をめぐり先週、立教大学や中央大学がある注意喚起をした。それが「オワハラ」。【映像「うちに来るよね！？と言われ…」4社内定の男性が実際にあったオワハラ被害（詳細）オワハラとは「就活を終わらせるよう強要するハラスメント」のことで