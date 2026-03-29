歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。4月8日にスタートする全国アリーナツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」への思いを綴っています。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「おごらず慢心せず一歩ずつ大切に進めてゆけと自分に言い聞かせる。」「間違えないでね、辿り着いたとかじゃなくて、やっと始まるとこだよ、と。」アリーナツアーへ想い浜崎あゆみさんは「物を書くのが好きな自分が2