ユーチューバー・ヒカル（34）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、急きょファンイベントの出演をキャンセルすると告知した。「ReZARD」の公式Xでは「本日開催予定の『ReZARD beauty サブスク有効会員限定チェキ会』につきまして、ヒカルの体調悪化により、イベント内容を変更して実施させていただく運びとなりました。本人の体調悪化および意向を踏まえ、ヒカル本人の本イベントへの出演は見送らせていただきます」と報