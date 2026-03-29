3月27日、ニュース番組『わたしとニュース』に話し方トレーニングkaeka代表・千葉佳織氏が出演。番組に寄せられた視聴者コメントを受け、“年代ごとのコミュニケーション能力の違い”について見解を示した。【映像】「おじおばって…」千葉佳織氏がコメントに応じる瞬間この日は「新生活の会話でコミュパ（＝コミュニケーションパフォーマンス）を高めるコツ」などの話題を取り上げ、千葉氏は自身が実践していることなどを明か