第９８回選抜高校野球大会の第１０日（２９日）、準決勝第１試合で智弁学園（奈良）が中京大中京（愛知）に２―１と競り勝ち、１０年ぶりの決勝進出を決めた。エース左腕・杉本（３年）の笑顔が弾けた。１３７球を投げて７安打、１失点で完投し「相手のいい投手に投げ勝ててうれしい気持ちでいっぱい。調子があまり上がってこない中でどう投げて行くかを考えていた。１点で抑えれたのがよかった」。中盤から尻上がりに調子を