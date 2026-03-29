巨人のドラフト３位ルーキー・山城京平投手（２２）が２９日の阪神戦（東京ドーム）でプロ初登板初先発を果たすも、２回に死球を２つ与えて球場は一時騒然となった。虎の尾を踏んでしまった。初回は走者を背負う展開となりながらも、味方の守備にも助けられて無失点で切り抜けた山城。打線からは１点の先制点も貰い２回のマウンドに上がったが、先頭の大山の左脚に死球を与え、いきなり出塁を許した。すぐさま帽子を取って謝罪