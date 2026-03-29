２年連続でドジャース傘下３Ａオクラホマシティ・コメッツで開幕を迎えたキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が再昇格を猛アピールした。専門メディア「ドジャースネーション」は２８日（日本時間２９日）、「キム・ヘソン、３Ａでの活躍でドジャースでの出場機会を狙う」との記事を配信した。?ライバル?のアレックス・フリーランド内野手（２４）が開幕２戦目（２７日＝同２８日）のダイヤモンドバックス戦（ドジャー・スタジ