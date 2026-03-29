【モデルプレス＝2026/03/29】女優の武田久美子が3月28日、自身のInstagramを更新。ショート丈のトップス姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】元アイドル57歳美人女優「引き締まっててかっこいい」ウエストちらり◆武田久美子、ショート丈トップスから美ウエスト披露武田は「気持ち良いお天気ですね 久しぶりの休日をエンジョイしております」とつづり、外出先でのプライベートショットを複数枚投稿。グレーのクロップド丈スウ