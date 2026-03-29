【モデルプレス＝2026/03/29】中島健人が、3月28日放送のレギュラーラジオ番組「京成電鉄 presents 中島健人のエヌトワ」（毎週土曜18時30分〜30分間／BAYFM）に出演。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKとの交流を語る場面があった。【写真】中島健人「CDTV」舞台裏ダンスの様子◆中島健人、M!LKとの裏話明かす3月9日のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』（よる7時〜）に出演していた中島とM!LK。放送後には、中島とM!LKがサイン入り