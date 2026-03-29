モデルでタレントの益若つばささん（40）が2026年3月24日、自身のインスタグラムを更新。モデルの舟山久美子さん（34）と菅野結以さん（38）との「平成ギャル」メイクのショットを披露した。「これが令和って信じられるぅ？」2000年代、雑誌「Popteen」で人気を博した3人。益若さんは、ギャル文字を使って「みんなで平成ギャルメイクしてみたらタイムスリップ！」として、「平成ギャル」メイクをした舟山さんと菅野さんとの3ショッ