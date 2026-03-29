3月21日に放送された「R-1グランプリ」（関西テレビ・フジテレビ系）で2026年の王者となったのは今井らいぱち（38）だった。だが、爪痕を残したのは優勝者だけではない。準優勝となったドンデコルテ渡辺銀次（40）に対する業界内の評価が急上昇しているという。【こちらも読む】R-1優勝のピン芸人・今井らいぱちに立ちはだかる「R-1王者はブレークしない」のジンクス■令和の「空気感」を読めている芸人「今井らいぱちの実力は芸