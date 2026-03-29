歌手の和田アキ子が２９日、最終回を迎えたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）の出演を終え、スポーツ報知などにコメントを寄せた。和田が４０年、ＭＣとして出演した番組がこの日で終了。「皆さま本当にありがとうございました。今日本番を迎えられることが出来て、本当に幸せでした」と感謝。「普通に終わりたいっていうのが自分の目標だったので、今日は家に帰って皆さんの優しさに感謝して泣くと思い