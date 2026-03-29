５月末で閉館する大阪松竹座「御名残四月大歌舞伎」（４月３日〜２６日）の開幕を控えた２９日、道頓堀川沿いで「大阪松竹座御名残道頓堀お練り」が開催された。片岡仁左衛門を筆頭に、中村鴈治郎、松本幸四郎、中村獅童、中村壱太郎ら２１人が人力車に乗車。日曜日でにぎわう道頓堀に沿って、大阪松竹座までの約７００メートル練り歩いた。先頭の仁左衛門は「松嶋屋」の屋号が飛び交う周辺に、笑顔で手を振って応えた。大