◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクのカーター・スチュワート投手が５回３失点でマウンドを降りた。昨季はキャンプ中に左腹直筋を痛めて離脱。影響が続き、シーズンを通して登板なしに終わった。公式戦での登板は２４年１１月３日のＤｅＮＡとの日本シリーズ第６戦（横浜）以来、約１年５か月ぶり。初回から１５５キロの直球を投じるなど、エンジン全開で向かっていった。１