３月２９日の中山９Ｒ・ミモザ賞（３歳１勝クラス牝馬限定、芝・２０００メートル＝７頭立て）は３番人気のベンヴェヌータ（牝３歳、美浦・辻哲英厩舎、父ロゴタイプ）が逃げ切って新馬、１勝クラスと２連勝を達成した。勝ち時計は２分０秒６（良）。好スタートから馬なりのまま先手を奪うと、１０００メートル通過６２秒１のスローペースに持ち込んだ。余力十分で迎えた直線も最後まで脚を使って半馬身差での逃げ切り勝ち。石