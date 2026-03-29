「巨人−阪神」（２９日、東京ドーム）阪神が三回に巨人先発の新人・山城をＫＯ。５得点とたたみかけて序盤でリードを広げた。１点を追う二回に大山、伏見の死球から好機を広げ、伊藤将の左翼線２点二塁打で一気に試合をひっくり返した阪神。２死球後には指揮官がベンチを出てきて不穏な空気も漂った中、これが打線に火をつけた。三回には中野の二塁打などで無死満塁の好機を作って山城をマウンドから引きずりおろした。１