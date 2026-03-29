歌手の和田アキ子（75）が29日、MCを務めるTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の最終回に生出演。40年の歴史に幕を下ろした。和田は番組終了後、TBSを通じてコメントを発表した。「皆さま本当にありがとうございました」と感謝。「今日本番を迎えられることが出来て、本当に幸せでした。良い時代に良いスタッフと巡り合えて、『アッコにおまかせ！』をこうして、40年以上続けることができました。いろいろな新しいこ