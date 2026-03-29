タレントの関根勤（72）が29日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。亡きレジェンド歌手の風変わりな食べ方を懐かしんだ。MC・上沼恵美子は玉子丼が好き。なかなか飲食店では見かけないと嘆き、「親子丼の鶏肉を抜いてほしいねん…実は」と吐露した。この話で思い出したかのように、関根は「八代亜紀さんは餃子の肉を取って皮だけを食べるんです。肉の汁がちょっとついてるのが“いいんですよ