「巨人−阪神」（２９日、東京ドーム）プロ初先発となった巨人のドラフト３位・山城京平投手（亜大）がプロの洗礼を浴びた。三回に無死満塁のピンチを招いたところでＫＯされ、２回０／３を５失点で降板となった。二回、先頭の大山への２球目は左ふくらはぎに直撃する死球。左翼席の虎党からは大ブーイングが。１死一塁として迎えた伏見も内角への荒れ球を避けきれず左足裏への死球。球場は騒然となり、三塁側ベンチからは阪