「ファーム西地区、阪神−広島」（２９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神の谷端将伍内野手が守備妨害でアウトとなり、平田２軍監督が抗議を行った。五回２死一塁。四球により出塁した２番・福島が３番・谷端の打席の１球目で盗塁を仕掛けた。谷端は強振でスイングを仕掛け、体勢を崩した。相手捕手の清水は谷端が体勢を崩したことにより、二塁送球をそらし、福島はセーフとなった。だが、松尾球審は谷端の動きを確認し、守