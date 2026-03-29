元「KAT―TUN」でシンガー・ソングライター、俳優の赤西仁（41）が、28日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブSP」（後10・00）にゲスト出演し、自身の肩書について語った。お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹、俳優・満島真之介とともに、ドライブしながら街ブラやトークを展開する番組。この日は埼玉県戸田市が舞台だった。赤西は独り立ちしてから、歌に演技にプロデュースにと、型にはまらない活動を続