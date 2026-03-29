「広島−中日」（２９日、マツダスタジアム）今季から先発に転向した広島の栗林良吏投手が初先発し、７回をパーフェクトに抑えた。立ち上がりからストライクを先行させ、中日打線を牛耳った右腕。１本の安打も許さず、出塁すらさせなかった。中日打線も積極的にスイングを仕掛けてくる中で圧巻のパーフェクト投球。わずか５６球で５回を投げきり、マツダスタジアムは大きな拍手に包まれた。そして六回も下位打線を三者凡退