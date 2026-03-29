第1子妊娠中のタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が29日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ハマっている食べ物を明かした。「最近の我が家は八朔にハマってまして」と書き出し、きれいに皮がむかれた山盛りのハッサクの写真を公開。「美味しいけど剥くのがめんどくさすぎるから今まで自分じゃ買わなかったけど、毎回綺麗に剥いてくれる」とつづり、男性の絵文字を添えた。「料理と皿洗いはあたしがや