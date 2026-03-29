Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』が3月20日から新宿バルト9ほかで期間限定上映中で、7月29日にはBlu-ray＆DVDが発売となる。ささきいさおや影山ヒロノブ、つるの剛士など歴代戦隊オープニング・エンディング主題歌を歌った豪華18組のアーティストが集結し歌っているエンディングテーマ曲「シンガロン！スーパー戦隊SONG」。歴代のスーパー戦隊シリーズの名場面のシーンが続き、ファンからも好評の