3月28日に北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第27節が行われ、レバンガ北海道が宇都宮ブレックスと対戦した。 北海道は前半を47－62と15点ビハインドで折り返すと、第3クォーターでは島谷怜らが得点を重ね71－82で迎えた第4クォーター。北海道は富永啓生がこのクォーターだけで8得点を奪い猛追を見せるも一歩及ばず、最終スコア99