［国際親善試合］日本 １−０ スコットランド／３月28日／ハムデン・パーク「交代枠が11人ということで、先発、途中交代の部分でも試したいと思っています」日本代表の森保一監督が前日会見で語った通り、現地３月28日にグラスゴーで行なわれたスコットランド戦は、テスト色の濃い一戦となった。まずサプライズだったのがスタメン。W杯メンバーで当落線上の選手が何人か出るという予想はあったが、フタを開けてみるとキャップ