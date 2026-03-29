Snow Manの佐久間大介が自身のXで、3月28から東京ビッグサイトにて開催中のアニメイベント『AnimeJapan 2026』を訪れた際の写真を公開した。 【写真】チュンの声を担当する佐久間大介の“チュン愛”に溢れるショット ■佐久間大介が“チュン”のうちわを持ってブース訪問を報告 この日の佐久間は、3月28から東京ビッグサイトにて開催のアニメイベント『AnimeJapan 2026』で、「RED STAGE」で行われた『風を継ぐもの』スペ