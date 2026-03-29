【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アイナ・ジ・エンドが、3月28日に神奈川県・みなとみらいの日本メモリアルパークにてフリーライブ『宴じゃ！～出航前の大宴会～』を開催。TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編オープニング主題歌に起用される新曲「ルミナス - Luminous」もサプライズでの初パフォーマンスを行なった。 ■新曲「ルミナス - Luminous」は揺るぎない決意をパワフルかつエ