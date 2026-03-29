2026年に入ってから、上海での出入境者（中国大陸と外国および香港、マカオ、台湾を往来する人）が増え続けています。上海出入境管理局の統計によれば、上海の出入境管理機関が2026年1月1日から3月28日午前9時時点までに扱った出入境者は前年同期比2.9%増で延べ1000万人を突破しました。うち出境者数は前年同期比2.6%増の延べ約505万5000人で、入境者数は同3.3%増の延べ約494万5000人でした。中国が2月17日にカナダと英国に対して