◇プロ野球 パ・リーグ オリックス-楽天（29日、京セラドーム）楽天のドラフト1位ルーキー・藤原聡大投手が、オリックス戦でプロ初登板初先発。しかし3回4失点(自責点3)と悔しいマウンドとなりました。オープン戦では計4試合に登板し、防御率0.66と好成績を残していた藤原投手。満を持してプロ初マウンドにあがります。楽天打線は初回に2点を先取。援護をもらった藤原投手でしたが、先頭から3者連続ヒットを打たれて1失点とします