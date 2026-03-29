◇プロ野球セ・リーグ巨人ー阪神（3月29日、東京ドーム）練習前にライブBPに登板した巨人のライデル・マルティネス投手。打者のべ6人に対し、安打性の当たりはありませんでした。この日のまっすぐの最速は152キロでしたが、アウトを取ることにフォーカスしていたため、球速にはこだわっていないと語りました。「しっかりストライクゾーンに投げられるかみたかった。しっかり投げられたと思います。違和感とか痛いとかはないの