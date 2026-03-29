28日（土）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重は、リベロの藤本優香（24）が2025-26シーズンをもって退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 兵庫県出身の藤本は神戸親和大学を卒業後、2024年にV三重へ入団。在籍2年目となった今シーズンはVリーグ女子のレギュラーシーズン全28試合でベンチ入りし、多くの試合に出場した。また、サーブレシ}