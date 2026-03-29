“奇跡の美人姉妹”としてグラビア界で注目を集めるエリマリ姉妹（百瀬まりな、Erika）が29日、都内で1st写真集『fericire』（講談社）の発売記念会見を開催した。【写真】お気に入りカットを見せるエリマリ姉妹エリマリ姉妹は、週刊誌『FRIDAY』で1年間に3度も表紙を飾り、同誌のデジタル写真集・動画販売で売上1位を記録するなど、グラビア界で話題となっている姉妹。SNSでも大きな反響を呼び、注目を集めている。撮影はベ