開発中の大学院生、クラウドファンディングで資金募る大分大大学院理工学研究科１年の藤沢美結さん（２２）が、バッテリーの残量が減るとスーパーなどに設置した専用の充電器まで外出を促す一風変わったロボットの開発に取り組んでいる。高齢者の外出の機会を増やし、健康寿命を延ばしてもらおうという狙いだ。３１日まで、クラウドファンディング（ＣＦ）で開発資金を募っている。（大山楓子）ロボットは、かわいらしい見た目