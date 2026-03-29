アイドルグループ・乃木坂46のメンバーが29日、千葉・ZOZOマリーンスタジアムで「千葉ロッテマリーンズ×埼玉西武ライオンズ」戦に登場した。【写真】豪快！ 乃木坂46・小川彩＆柴田柚菜がセレモニアルピッチ小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜からなるユニット「乃木坂野球部」の新曲「パシフィック・リーグに連れてって」が「2026パ・リーグ公式コラボソング」に決まったことを受け、セレモニアル