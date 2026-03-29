「情報の政治利用」に批判的意見も政府のインテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔機能の強化に向けた国家情報会議設置法案が近く審議入りする。高市首相肝いりで、同会議の下に総合調整機能を持つ「国家情報局」を創設することが柱だ。与党は今国会の「最重要法案」と位置づけるが、一部野党は懸念を示しており、激しい論戦が交わされそうだ。（太田晶久、桜木優樹）衆院議院運営委員会は２６日の理事会で、同法案を今国会