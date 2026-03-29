ドジャースが30日（日本時間31日）からの本拠地でのガーディアンズ3連戦で、3試合とも日本勢を先発投手に起用することが決まった。既に公表されていた第1戦（同31日午前11時10分〜）の佐々木朗希、第2戦（同4月1日午前11時10分〜）の大谷翔平に続き、山本由伸が4月1日（同2日午前9時20分〜）の第3戦で先発すると28日（同29日）、球団が発表した。山本は開幕戦で6回2失点と好投し、2年連続で開幕戦白星を挙げた。そこから中5