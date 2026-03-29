国民的ロックバンド「GLAY」のボーカル、TERUが29日、自身のXを更新。TERUが名付け親（馬主は小田吉男氏）となっているテルヒコウが同日、中京競馬場で開催された大寒桜賞で1着に輝いたことを報告した。TERUは「テルヒコウやりました!!中京8R大寒桜賞、1位!!!応援ありがとうございました!!」と喜び、感謝を伝えた。この投稿にファンからは「見ましたっ!逃げ切るとは!!強すぎる」「テルヒコウ単勝で購入して、お小遣いGETできました