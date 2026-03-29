Photo: 小池田 ROOMIE 2025年12月31日掲載の記事より転載 2025年、新たに始めた習慣のひとつが日常の動画撮影。いわゆる“Vlog”のようなものを趣味で作るようになったのですが、すっかりハマってしまいまして。いくつかカメラを試したなかで、相棒となってくれたのがこの一台でした。ポケットサイズのVlogカメラ Canon「PowerS