3月27日、フジテレビの宮司愛海（まなみ）アナウンサーが、メインキャスターを務めた夕方の情報番組『Live News イット！』（フジテレビ系、以下『イット』）から卒業することを発表した。番組では、宮司アナが海外留学することも明かされ、動向が注目されている。同番組のメインキャスターは、元NHKでフリーアナウンサーの青井実と宮司アナの2人が担当してきた。宮司アナは、2022年から3年半にわたって出演してきたが、ピリオ