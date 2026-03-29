「肩掛けタイプのバッグは肩が凝って苦手」という大人世代は、「リュック」を選択肢に加えてみて。最近は、カジュアル感を抑えた大人っぽいデザインが増えているのもおすすめしたい理由のひとつです。今回は使い勝手のよさにもこだわりながら、しっかり収納できる多ポケットのリュックを【ハニーズ】からセレクト。おしゃれと実用性を両立できそうな、好バランスなアイテムをご紹介します。 立体ポケットが便利 & おし